Тендер на проведение капремонта центра детского творчества объявили в Орехово-Зуевском округе

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведение открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы по подготовке территории к капитальному ремонту, укрепить основные несущие конструкции здания, заменить системы канализации, теплоснабжения, электричества. А также провести работы по озеленению и благоустройству территории.

Заказчиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства», заявки принимаются до 7 марта 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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