Тендер на поставку стоматологических установок объявили в городской поликлинике Домодедова
Домодедовская городская поликлиника ищет поставщика стоматологических установок. Исполнителю будет необходимо в течение 35 дней с момента заключения контракта предоставить восемь соответствующих приборов.
Закупка проводится в целях дооснащения учреждения здравоохранения Московской области необходимым коммутационным оборудованием для внедрения и эксплуатации информационных систем в сфере здравоохранения.
Начальная (максимальная) стоимость лота составила 10,4 миллиона рублей. Крайний срок подачи заявок для участия в тендере - 2 ноября 2023 года. Извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Все работы профинансируют за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.
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