Тендер на поставку медоборудования в больницу объявили в Одинцове
Аукцион на капитальной ремонт кабинета и поставку медицинского оборудования в ГБУЗ Московской области «Одинцовская областная больница» объявили в Подмосковье. Завершить работы и поставить медтехнику необходимо до конца ноября 2024 года.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.
Исполнителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, капитально отремонтировать помещение для медоборудования, а также поставить в медицинское учреждение и ввести в эксплуатацию магнитно-резонансный комплекс.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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