Тендер на поставку медоборудования в больницу объявили в Одинцове

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, капитально отремонтировать помещение для медоборудования, а также поставить в медицинское учреждение и ввести в эксплуатацию магнитно-резонансный комплекс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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