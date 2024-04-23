23 апреля 2024, 20:05

Тендер на поставку мебели для детсадов объявили в Подмосковье

Медиаархив Подмосковья
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Совместный электронный аукцион на поставку мебели для дошкольных учреждений объявили в Московской области. Он проводится в рамках реализации региональных проектов, направленных на модернизацию систем образования.

Извещение о проведении аукциона размещено на портале ЕАСУЗ. Начальная (максимальная) цена контракта превысила отметку в 91 миллион рублей. Поставка мебели осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет бюджета Московской области.

Цель закупки заключается в модернизации материально-технической базы 17 дошкольных учреждений в Подмосковье. Исполнителю тендера предстоит поставить детские кровати, стулья, стеллажи, полки, игровые комнаты и другую необходимую мебель.

Заявки от участников электронного аукциона принимаются до 3 мая.

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Аукционы Детские сады
23 апреля 2024, 20:04
Жители Мытищ поучаствуют в областной акции «Доброе дело. Весна»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Акция «Доброе дело. Весна» пройдет 27 апреля в Мытищах. В городских парках планируется посадить более тысячи деревьев.

Мероприятие охватывает не только озеленение, но и другие значимые инициативы. Студенты двух учебных заведений займутся подготовкой мемориальных мест ко Дню Победы. В Центральном парке культуры и отдыха юнармейцы от школы № 3 имени Б. А. Феофанова сосредоточат свои усилия на памятнике «Вечный огонь», а кадеты из школы № 19 приведут в порядок аллею Николая Боханова.

Проект также направлен на экологическое образование и бережное отношение к природе. В рамках «Экокалендаря» младшие школьники создадут иллюстрации для ветеранов, а также пройдут различные мероприятия, такие как «Экомарафон», «Подкаст для нас», «Фотокросс», «Летний сезон» с участием ЮИДовцев и «Цветущая школа».

Во время акции в образовательных учреждениях и других местах проведения организуют сбор гуманитарной помощи для поддержки участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Общественные акции
23 апреля 2024, 19:33
Лесной участок расчистили от упавших деревьев в Серпухове
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Внезапная весенняя буря на прошлой неделе продемонстрировала свою мощь — скорость ветра достигала почти ураганных 25 метров в секунду. Порывы ветра повредили деревья, особенно на окраинах лесных массивов.

По запросу владельцев участков в садовом товариществе, прилегающем к лесному фонду в Заокском участковом лесничестве, группа сотрудников филиала «Русский лес» ГКУ «Мособллес» приступила к очистке лесной территории от ветровала. Упавшие хвойные деревья завалились на ограду, окружающую дачное некоммерческое товарищество.

Сотрудники лесничества разрубили ветровалы с использованием бензоинструмента и аккуратно уложили стволы в упорядоченные стопки. Жители выразили свою благодарность за проведенные работы и оперативную реакцию на их просьбы.

Ветровалы - это деревья, сорванные ветром с отрывом от почвы частично или полностью корневой системы. Быстрое удаление ветровалов из насаждений необходимо, так как их присутствие в лесу приводит к нарушению санитарного состояния лесной растительности, повышает риск возгорания и способствует распространению вредителей древесины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Серпухов
23 апреля 2024, 19:32
Усадьба Горенки станет центром областного субботника в Балашихе
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Центральной площадкой для общеобластного субботника в Балашихе станет территория усадьбы Горенки. Он состоится 27 апреля.

Усадьбу Горенки выбрали неслучайно. Летом здесь начнутся работы по благоустройству лесной территории.

Апрель в Подмосковье - месяц чистоты и порядка. Уборкой и благоустройством занимаются во всем округе. Этим занимаются все коммунальные службы Балашихи, жители и предприятия города. На многих участках уже убрали мусор, покрасили скамейки, ограждения, детские площадки, наносят дорожную разметку.

«У нас много активных жителей, инициативных групп, которые очень активно принимают участие в уборке. По факту, в первой половине месяца, мы убрали все дворовые территории. Субботники в Балашихе проводятся, и на общественных пространствах города, и на лесных территориях», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Субботник Балашиха
23 апреля 2024, 19:26
Почти 200 человек приняли участие в соревнованиях по спортивному туризму в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Соревнования по спортивному туризму провели среди детей, юношей и девушек первого и второго спортивного класса. Состязание прошло в парке имени Толстого в Химках. Всего приняли участие почти 200 человек.

Участники соревнований померились силой в дисциплине: «дистанция - пешеходная» - нужно преодолеть определенное расстояние в заданном направлении. Также по заданию требовалось пройти технические этапы и найти контрольные пункты.

«Меня радует тот факт, что в Химках данное спортивное направление активно развивается. Уровень заинтересованности у подрастающего поколения растет, в таких серьезных соревнованиях принимают участие даже дети от восьми лет. Поздравляю наших спортсменов с достойным результатом. Мы гордимся вами и желаем дальнейших профессиональных успехов. Уверена, вас ждет большое будущее», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Спортсмены из Химок заняли сразу несколько призовых мест. Так, в возрастной категории 8-13 лет в первом спортивном классе среди девочек победу одержала Анна Бованенко, второе место заняла Екатерина Загуменникова, а третье место - у Екатерины Беловой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Дети Химки Туризм

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