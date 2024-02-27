27 февраля 2024, 14:16

Тендер на поставку экипировки для спортивных сборных объявили в Подмосковье

Пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
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В Подмосковье опубликовали тендер на поставку спортивного снаряжения для сборных команд региона. По результатам торгов закупят 1,3 тысячи комплектов экипировки.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в комплекты войдут парадные и утепленные спортивные костюмы, поло с короткими рукавами, футболки и шорты. Заявки на участие в торгах будут принимать до 1 марта.

Ознакомится со всеми закупками региона можно на портале ЕАСУЗ.

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Аукционы
27 февраля 2024, 15:47
Новый просветительский проект «Музейные субботы» запустили в Сергиевом Посаде
Дарья Леонова
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Новый просветительский проект «Музейные субботы» стартовал в Сергиево-Посадском музее. Он дает возможность посетить авторские экскурсии, пообщаться с единомышленниками, а также узнать более подробную информацию об экспонатах музея.

Посетители выставки «Свидетели Великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике получили возможность побеседовать с куратором выставки Татьяной Токаревой, заведующей отделом «История и культура Сергиево-Посадского края», а также с авторами работ.

Используя уникальные находки последних лет, сделанные археологической экспедицией РАН, музейный зал представляет артефакты, связанные с осадой Троице-Сергиева монастыря под войсками Лжедмитрия II в период Смутного Времени.

Специалист Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова рассказала о важности этого исторического события, подчеркнув, что Смута и осада лавры - события по-настоящему ключевые.

Экспозиция также включает в себя предметы быта и оружие, используемые защитниками монастыря в период осады. Татьяна Токарева поделилась деталями о найденных артефактах, включая кирпичную печь из землянки.

«Мы нашли 16 землянок, вырытых внутри стен монастыря, а в них обнаружили несколько сковород. На выставке представлена одна из печек, которая была реконструирована», - уточнила Ася Энговатова Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. При помощи портала можно спланировать маршрут выходного дня или забронировать номер в отеле.

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Выставки Музеи
27 февраля 2024, 15:17
Министерство благоустройства назвало самые популярные парки в крупных городах Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки недели в крупных городах Подмосковья. Первое место по популярности занял «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 43 тысячи человек.

Как рассказали в ведомстве, в топ по популярности также вошли парк Толстого в Химках с показателем 39 тысяч посещений, парк Мира в Мытищах - 28 тысяч, парк имени Лазутиной в Одинцове - 21 тысяча и парк имени Гагарина в Сергиевом Посаде - 12 тысяч.

«В парках посетителей встречают кафе и теплые зоны для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Вместе все это создает благоприятные условия для активного и комфортного зимнего отдыха среди жителей и гостей Московской области», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Всего за неделю парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек.

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Благоустройство Парки
27 февраля 2024, 15:15
Обучающий семинар для медиаактивистов прошел в Шаховской
Министерство образования МО
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Более 60 активистов из семи городских округов Подмосковья собрались на обучающем мероприятии «МедиаРост» в Шаховской. Подробнее о проекте рассказали в Министерстве образования Московской области.

Участники проекта узнали о техниках фоторепортажа, получили полезные советы для работы в социальных сетях и научились основам видеомонтажа.

На встрече активистам дали возможность рассказать о себе и выступить. Юлия Юртова из Волоколамского городского округа исполнила для всех участников песню собственного авторства «Первые».

«Мы все здесь увлекаемся созданием контента, поэтому узнать новые „фишки“ было очень полезно. Медиасреда развивается очень быстро, и мы должны успевать за ней», - поделился впечатлениями от мастер-классов один из участников интенсива.

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Школы Волоколамск Шаховская
27 февраля 2024, 15:04
Глава Воскресенска поздравил с юбилеем ветерана труда Надежду Горулеву
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Ветеран труда и отличник химической промышленности Надежда Горулева отпраздновала юбилей. Поздравить женщину приехал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Большую часть своей жизни Надежда Дмитриевна вместе с мужем проработала на Воскресенском химическом комбинате. После ухода не пенсию женщина сочиняет стихи, любит проводить время на даче и в кругу родных.

«Очень веселая, с хорошим чувством юмора. Трудно поверить, что на долю этой женщины выпало страшное время Великой Отечественной войны, которую она застала в Тульской области. Ребенком пережила оккупацию деревни, сожженной немцами при отступлении. Такое не забывается», - отметил Алексей Малкин.

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Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин передал Надежде Горулевой поздравления и подарки от президента России и губернатора Московской области.

Ветераны Воскресенск

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