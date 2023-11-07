Тендер на оказание транспортных услуг объявили для больницы в Королеве

Исполнителю предстоит предоставить 23 единицы автотранспорта, оборудованные носилками, для приемного покоя, а также микроавтобусы и автомобили для оказания медицинской помощи пациентам на дому.

Начальная стоимость лота превысила 38 миллионов рублей. Все желающие принять участие в тендере могут подать заявки до 13 ноября 2023 года. Информация о закупке размещена на портале Единой информационной системы в сфере госзакупок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он подчеркнул, что обновление и модернизация медицинских учреждений позволяют добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».