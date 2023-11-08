Тендер на обслуживание оборудование объявили для Наро-Фоминского перинатального центра
Наро-Фоминский перинатальный центр объявил тендер на проведение обслуживания технического оборудования. Исполнителю также предстоит проводить ремонтные работы в случае, если приборы придут в неисправность.
Победитель тендера будет выполнять плановое техническое обслуживание анализаторов, микроскопов, эндоскопического оборудования, аппаратуры функциональной диагностики, лазерных установок и других современных приборов.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 10 миллионов рублей. Все желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 15 ноября 2023 года. Информация о закупке уже размещена в системе ЕИС.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».