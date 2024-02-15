Тендер на монтаж станций водоочистки объявили в Истре

Информация о тендере размещена в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Закупку профинансируют из бюджета Истры, а также за счет субсидии из бюджета Московской области. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 36 миллионов рублей.

Исполнителю предстоит поставить и установить оборудование для кавитационной безреагентной очистки питьевой воды, а также предоставить фильтрующие материалы, комплекты труб и провести пуско-наладочные работы. Способ очистки воды должен соответствовать всем современным экологическим требованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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