15 февраля 2024, 13:56

Тендер на монтаж станций водоочистки объявили в Истре

Медиаархив Подмосковья
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Государственную закупку на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды объявили в деревне Дьяково в Истре. Заказчиком выступает администрация городского округа, а прием заявок от участников продлится до 27 февраля.

Информация о тендере размещена в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Закупку профинансируют из бюджета Истры, а также за счет субсидии из бюджета Московской области. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 36 миллионов рублей.

Исполнителю предстоит поставить и установить оборудование для кавитационной безреагентной очистки питьевой воды, а также предоставить фильтрующие материалы, комплекты труб и провести пуско-наладочные работы. Способ очистки воды должен соответствовать всем современным экологическим требованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Истра
15 февраля 2024, 14:28
Пластиковые бутылки и стекло стали лидерами выработки вторсырья на КПО «Восток» и «Нева» за неделю
Группа ЭкоЛайн
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Комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева» в Московской области определили лидеров выработки вторсырья за неделю с 8 по 15 февраля 2024 года. Ими стали пластиковые бутылки и разноцветное стекло.

На сегодняшний день комплексы функционируют на полною мощность, перерабатывая порядка 1,7 миллиона тонн мусора ежегодно. Работники КПО «Восток» и «Нева» собирают и сортируют более 40 видов отходов, включая стекло, пластик, металл и картон. Примерно 75% отходов отправляется на переработку, 15-20% становится вторичным сырьем, 30% используется для компостирования, а 25% используется в качестве топлива.

С 8 по 15 февраля на комплексе «Восток», расположенном в Егорьевске, лидерами выработки вторсырья стали прозрачные ПЭТ-бутылки, смешанная ПЭТ-тара, картон, тетрапак, упаковки из металла, а также прозрачное и зеленое стекло.

На комплексе «Нева», расположенном в Солнечногорске, основными видами выборки вторичного сырья стали три вида стекла, смешанный ПЭТ, пленки ПВД, картон и макулатура.

Ранее о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас на территории региона действует целый комплекс мер для решения проблемы.

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Переработка Мусор
15 февраля 2024, 14:25
Министерство благоустройства назвало самые популярные дизайнерские карусели в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
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За неделю дизайнерские карусели Подмосковья посетили около четырех тысяч человек. Самой популярной стала установленная в сквере имени Зайцева в Коломне. На ней прокатились более 700 отдыхающих.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, еще 500 человек воспользовались аттракционом в Сергиевом Посаде и 400 - в Ногинске.

В ведомстве напомнили, что все дизайнерские карусели бесплатные для катания.

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Благоустройство Парки
15 февраля 2024, 14:09
Подмосковная вице-чемпионка Олимпиады-2022 Ирина Аввакумова завершила карьеру
Фото: оргкомитет спартакиады Свердловской области
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Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова объявила о завершении карьеры. В профессиональном спорте она уже 25 лет, шесть из которых провела в составе сборной Московской области.

​«За это время я и мои товарищи по команде прошли огромный путь и трансформацию, приведя российские прыжки к такому уровню, которым можно по-настоящему гордиться. Все эти годы мы упорно трудились, благодаря чему о нас знают во всем мире», - подчеркнула Аввакумова.

​Спортсменка объявила о своем решении на торжественной церемонии награждения победителей и призёров второй Всероссийской спартакиады между субъектами России по зимним видам спорта.

Напомним, что в соревнованиях участвуют 165 представителей Подмосковья. Соревнования по 14 видам спорта проходят на территории пяти регионов - Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

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Спортсмены
15 февраля 2024, 14:05
Теплосети в Воскресенске и Солнечногорске начнут модернизировать в 2024 году
Министерство энергетики Московской области
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Встреча по вопросам модернизации теплоснабжающего хозяйства в Солнечногорске и Воскресенске прошла в правительстве Подмосковья. Группа экспертов федерального уровня также принимает участие в оценке текущей ситуации с теплоснабжением муниципалитетов и выработке решений для устранения существующих проблем.

На встрече обсудили проблемные объекты и наметили план мероприятий по модернизации теплоснабжения. Так, в Воскресенске в рамках подготовки к следующему отопительному периоду капитально отремонтируют более 45 котельных и центральных тепловых пунктов. Работы выполнит компания «Газпром теплоэнерго Московская область».

В Солнечногорске в 2024 году модернизируют более 50 объектов теплоснабжения. Ремонт проведут в таких населенных пунктах, как: Алабушево, Лесное озеро, Ложки, Лыткино, Майдарово и других.

Большой объем мероприятий в отопительном сезоне 2024–2025 годов планируется на котельной ГЭМЗ - там теплоэнергетики проведут полную реконструкцию с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион внес инициативы в законодательство после январских сбоев на котельных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Воскресенск

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