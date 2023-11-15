Тендер на модернизацию системы электроснабжения объявили для больницы в Красногорске
Закупку на выполнение работ по модернизации системы электроснабжения объявили в больнице в Красногорске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения в зданиях больницы по адресам: улица Карбышева, дом № 4 и № 2, улица Речная, дом № 27 и в селе Петрово-Дальнее, дом № 1.
Отмечается, что на данный момент физический износ вводно-распределительных устройств и щитов больницы превышает 80%. Прием заявок на выполнение работ завершится 22 ноября 2023 года.
Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.