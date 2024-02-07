07 февраля 2024, 11:59

Тендер на ликвидацию незаконной свалки объявили в Шатуре

Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на выполнение работ по ликвидации свалки запустили в Шатуре. Подробности сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении тендера. Требуется ликвидировать несанкционированную свалку на территории городского округа Шатура.

За работу готовы заплатить более 66 миллионов рублей. Контракт заберет тот подрядчик, кто предложит самую выгодную цену и выиграет электронный аукцион.

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Свалки Шатура
07 февраля 2024, 12:06
Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии курения на состояние зубов
Unsplash
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Курение негативно сказывается не только на легкие и сердце, но и на слизистую полости рта и десны. О том, как вредная привычка может привести к выпадению зубов, рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

По словам врача, у курящих людей чаще встречаются болезни десен и полости рта. Такие проблемы могут привести к преждевременной потере зубов и другим страшным последствиям.

«Это проявляется воспалением и болезненностью дёсен, изменением цвета зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса. В результате воспаления десен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с деснами - одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. К сожалению, впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», - сказал нарколог.

Виталий Холдин добавил, что электронные сигареты оказывают такое же негативное воздействие, как и обычные. Токсичные вещества и никотин раздражают слизистую оболочку рта, вызывают сухость и воспаление.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Курение Болезни
07 февраля 2024, 11:51
Завод хирургического шовного материала откроют в Подольске в 2024 году
Мининвест МО
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Компания «Интеграл Медикал» запустит завод материалов для хирургических швов в Подольске. Проект поможет реализовать Корпорации развития Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 миллионов рублей. Сейчас на предприятии площадью более 4,3 тысячи квадратных метров завершается монтаж стерильных помещений и идет подготовка к пусконаладочным работам. Запуск намечен на третий квартал 2024 года», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Импортозамещающее производство позволит обеспечить качественным шовным материалом больницы и поликлиники по всей России.

«После того, как с рынка ушли европейские производители стерильных шовных материалов, мы поставили перед собой цель - запустить производство собственных материалов, которые станут достойным качественным аналогом. На предприятии в Подмосковье мы сможем производить целую линейку хирургических игл из отечественного сырья», - отметил генеральный директор компании «Интеграл медикал» Артур Силиверстов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Инвестиции Подольск Заводы
07 февраля 2024, 11:42
Эндокринологический центр открылся на базе МОНИКИ
Пресс-служба Минздрава МО
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Эндокринологический центр открылся на базе МОНИКИ имени Владимирского. В нем будут оказывать помощь пациентам старше 18 лет с различными патологиями.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, центр стал вторым в регионе, где будут оказывать помощь жителям с эндокринными заболеваниями. Такой же на прошлой неделе заработал в Видном.

«Их главная задача - оказание медпомощи всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими», - сказала она.

В центре можно пройти диагностику или лечение уже найденного заболевания. При необходимости пациент может остаться в стационаре для оказания специальной высокотехнологичной помощи.

По словам заведующей центром Александры Шевлягиной, в учреждении работают эндокринологи, офтальмолог, а также открыла школа сахарного диабета и готовится к запуску кабинет диабетической стопы.

«По показаниям доступны рентгенологические и ультразвуковые методы исследования, в том числе денситометрия, КТ, МРТ, а также тонкоигольная пункционная биопсия узлов щитовидной железы», - сказала она.

Получить помощь в региональном эндокринологическом центре можно бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
07 февраля 2024, 11:35
Загруженность дорог Подмосковья оценили в 4 балла утром 7 февраля
Unsplash
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 7 февраля. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Каширском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». В Минтрансе Подмосковья уточнили, что всего утром на дорогах зафиксировали более 739 тысяч автомобилей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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