Тендер на капремонт здания техникума объявили в Орехово-Зуеве
Конкурс на капремонт здания железнодорожного техникума объявили в Орехово-Зуеве. Завершить работы планируется в 2025 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, выполнить строительно-монтажные работы в здании Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени Бондаренко, а также поставить необходимое для учебы оборудование и благоустроить территорию учебного заведения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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