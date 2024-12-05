Тендер на капремонт участка теплосетей объявили в Звездном Городке

С начала года в налоговый оборот вовлекли 85,5 тысячи объектов недвижимости в Подмосковье. Свыше 67,3 тысячи из них пришлось на частные дома общей площадью 9,4 миллиона квадратных метров.

Как отметили в региональном Минимуществе, в этом году в Подмосковье вовлекли в оборот почти на пять тысяч объектов недвижимости больше, чем за такой же период прошлого года. Лидерами по этой работе стали Одинцово, Павловский Посад, Зарайск и Долгопрудный. На высокие показатели повлиял закон по ускоренной регистрации объектов по дачной амнистии.

В Подмосковье также ведут активную работу по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости. Жителям рассказывают о необходимости проведения процедуры - она помогает юридически защитить имущество, прописаться, провести газ, получить налоговый вычет и многое другое.

В этом году список объектов, которые можно оформить по упрощенной схеме, расширили. Туда добавили хозяйственные постройки. Кроме того, зарегистрировать можно бани, сараи, колодцы, погреба и летние кухни. Для этого сооружения должны быть капитальными.

Подать документы на проведение процедуры можно в МФЦ или Росреестре.