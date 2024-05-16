16 мая 2024, 20:54

Тендер на капремонт теплосети объявили в Луховицах

Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на капитальный ремонт участков теплосети в поселке Белоомут объявили в городском округе Луховицы. Работы необходимо закончить в октябре этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать теплосеть, а также заменить участки магистральной теплотрассы на протяжении тысячи метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Луховицы конкурсы
16 мая 2024, 21:18
Борьбу с незаконной торговлей усилят в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи прошло совещание, в котором приняли участие заместители главы городского округа Павел Нуштаев и Геннадий Федичев, а также руководители отделов полиции «МВД „Мытищинское“. Главной темой стало пресечение незаконной торговли.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова подчеркнула, что Мытищи занимают лидирующие позиции в регионе по борьбе с незаконной торговлей благодаря постоянному вниманию к этому вопросу и круглосуточному доступу к камерам «Безопасный регион».

Так, совместными усилиями сотрудников управления и правоохранительных органов незаконная торговля на станционной площади практически исчезла.

На совещании также обсудили возможность проведения совместных рейдов с полицией для пресечения незаконной торговли и включения адресов, где такие случаи могут встречаться, в ежедневные рейды сотрудников полиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Торговля
16 мая 2024, 21:17
Останки ветерана ВОВ Виктора Максимова перезахоронили в Пушкино
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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На кладбище в селе Черкизово провели церемонию перезахоронения останков воина Виктора Максимова. Он отправился на фронт в первые дни Великой Отечественной войны и погиб в Смоленской области.

Виктор Сергеевич родился в 1916 году в деревне Тарасовка Мытищинской волости. Его призвали на фронт 24 июня 1941 года, а 1942 году он пропал без вести. Летом 2023 года его останки обнаружили поисковики отряда «Красноармеец» в братской могиле под Смоленском.

Отметим, что село Черкизово городского округа Пушкино до 1960-х годов входило в Мытищинский район.

Правнучка воина Екатерина Ларичкина узнала, что поисковики обнаружили останки Виктора Сергеевича Максимова. В конце декабря останки передали семье после торжественного отпевания в Смоленске. Из-за зимних условий захоронение не могло быть проведено, и останки временно находились в храме в Черкизово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Ветераны ВОВ Пушкино
16 мая 2024, 20:55
Тендер на капремонт магистральной теплосети объявили в Луховицах
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на капитальный ремонт участков магистральной теплосети объявили в городском округе Луховицы. Работы необходимо завершить в октябре этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать участки от котельной «Астапово» до ж/д 16; от ж/д 61 до ж/д 56, включающие подготовку территории, монтаж основных несущих конструкций, общестроительные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, монтаж технологического оборудования, работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Луховицы конкурсы
16 мая 2024, 20:33
Депутаты из Мытищ подвели итоги мониторинга автоколонны № 1375
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мытищинские депутаты провели выездную комиссию на крупнейшем предприятии общественного транспорта. Мероприятие прошло на территории межмуниципального автотранспортного предприятия № 10, известного как автоколонна № 1375.

Это крупнейший перевозчик в округе. Ежедневно на маршруты отправляют 137 автобусов из общего парка в 163 единицы. На предприятии трудятся 396 человек. База в Мытищах является крупнейшей среди филиалов МАП № 10 и обеспечена всем необходимым оборудованием и комфортными условиями для сотрудников.

Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов отметил, что проверка связана с обращениями жителей. Проведены совещания с участием главы округа, силовых ведомств, дорожников и перевозчиков. Депутаты также посетили ремонтную базу предприятия, осмотрели транспорт и диспетчерскую. По итогу мониторинга наиболее острые проблемы решены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Автобусы

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