Тендер на капремонт соцобъектов объявили в Серпухове

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать соцобъекты в Серпухове на улицах Парковой, 17/30; Красных партизан, 7; Октябрьской, 23, а также в поселке Пролетарский на улице 40 лет Октября, 21. В частности, необходимо заменить кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации.

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