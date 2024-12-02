Тендер на капремонт социального центра объявили в Химках
Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе закупок , конкурс охватывает ремонт здания 1974 года постройки, расположенного по адресу: Московская область, город Химки, Юбилейный проспект, 10.
Работы проводятся в рамках программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются из регионального бюджета. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году.