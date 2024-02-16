16 февраля 2024, 23:09

Тендер на капремонт семейного центра помощи «Созвездие» объявили в Рузе

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Госзакупку на выполнение работ по проектированию и капремонту здания ГКУ СО МО семейного центра помощи «Созвездие» объявили в Рузе. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Информация о закупке размещена на портале ЕАСУЗ. Заказчиком выступает ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области».

Победителю тендера предстоит провести монтаж основных несущих конструкций, общестроительные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, а также установку технологического оборудования и другие работы.

Начальная (максимальная) цена контракта достигла почти 190 миллионов рублей. Прием заявок от участников завершится 5 марта.

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16 февраля 2024, 23:55
Сотрудники подмосковной Росгвардии помогли трем автомобилистам выбраться из снежного плена
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области оказали помощь водителям, застрявшим на дорогах региона из-за непогоды. Благодаря слаженной работе правоохранителей все машины удалось достать из снежного плена.

В городе Клин росгвардейцы обнаружили автомобиль, который застрял на месте, блокируя движение другого транспорта. Для освобождения машины потребовалось расчистить снег вокруг.

В Мытищинском районе сотрудники Росгвардии оказали помощь водителю грузовика на трассе. Он объяснил, что автомобиль окончательно застрял после нескольких неудачных попыток выбраться из снежного плена. При помощи троса росгвардейцы переместили грузовик на ровный участок дороги, после чего водитель смог продолжить движение к месту назначения.

В Электростальском городском округе сотрудники правоохранительных органов с помощью тягово-сцепного устройства освободили заснеженный автомобиль, водитель которого на протяжении часа не мог сдвинуться с места. Владелец машины поблагодарил сотрудников за помощь.

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Росгвардия Машины Водители
16 февраля 2024, 23:29
Школу на 825 мест достроят в Домодедове к 1 сентября 2024 года
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Строительство школы на 825 мест продолжается на Высотной улице в Домодедове. Возведение объекта ведется в рамках национального проекта «Образование». Сдать учреждение планируют к 1 сентября 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья, площадь школы превысит 16,2 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день готовность объекта составляет почти 40%.

«Подрядчиком ведутся работы по устройству фасада, отделка технических помещения подвальной части здания, настройка вентиляционных систем, монтаж витражных конструкций», - добавили в ведомстве.

Школа будет состоять из различных учебных классов, включая лаборатории, а также специальные кабинеты для начальной и основной школы. Кроме того, в здании предусмотрены медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал и другие помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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Школы Город Домодедово
16 февраля 2024, 20:56
ОМОН «Русич» провел экскурсию для участников подмосковного военно-патриотического клуба «Наставник»
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области провели экскурсию для участников военно-патриотического клуба «Наставник». Им показали стоящую на вооружении специальную технику и рассказали об особенностях дрессировки минно-разыскных собак.

В ходе мероприятия лабрадор по кличке Бетти, который является «сотрудником инженерно-технической службы», продемонстрировала свою способность находить взрывоопасные предметы, что вызвало настоящий восторг у юных гостей.

Дети ознакомились с возможностями интерактивного тира, где специалисты спецподразделения ведут занятия по огневой подготовке как индивидуально, так и в рамках групповых занятий, моделируя различные боевые ситуации. Ребята попробовали свои силы в стрельбе из лазерного пистолета по различным сценариям.

В завершение мероприятия гости выразили благодарность росгвардейцам за интересную экскурсию и поздравили спецназовцев с наступающим праздником.

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Дети Экскурсии Росгвардия
16 февраля 2024, 20:34
Представители Подмосковья примут участие в показах чемпионата «АртМастерс Регионы» 17 февраля
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Первый предфинальный показ конкурсной работы команды ЦФО в рамках масштабного проекта для молодых специалистов кино- и медиаиндустрии пройдет 17 февраля. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В сборную команду от ЦФО вошли представители продюсерского центра «Горад» и государственного автономного учреждения культуры Московской области креативного бюро «Регион» - регионального оператора проекта.

На финальном этапе чемпионата команда занимается разработкой концепции короткометражного фильма, а также его съемкой и монтажом. На данный момент финалисты завершают свои проекты и готовят фильмы к предфинальным показам, которые будут проводиться в каждом федеральном округе.

Проект реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и направлен на поиск и поддержку молодых специалистов в сфере бэкстейдж-профессий киноиндустрии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий.

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