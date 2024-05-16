Тендер на капремонт магистральной теплосети объявили в Луховицах

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать участки от котельной «Астапово» до ж/д 16; от ж/д 61 до ж/д 56, включающие подготовку территории, монтаж основных несущих конструкций, общестроительные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, монтаж технологического оборудования, работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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