23 июля 2024, 16:52

Тендер на капремонт Лицея №10 объявили в Клину

Медиаархив Московской области
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Тендер на капитальный ремонт Лицея № 10 объявили в Клину. Работы планируют завершить в 2025 году. Его опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава Комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документацию и проведет ремонт с поставкой нового оборудования.

Здание было построено в 1938 году, его площадь превышает 1,8 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за сет регионального бюджета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Клин Школы Ремонтные работы
23 июля 2024, 17:03
Новые площадки для скейтбордистов и велосипедистов построят в Химках к осени
Администрация Химки г.о.
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Новые площадки для скейтбордистов и велосипедистов общей площадью почти 1000 квадратных метров построят в сквере Марии Рубцовой. Работы завершат к осени.

Новые тропинки и лавочки с урнами обустроят в месте активного досуга. Также здесь уже появился стол для пинг-понга. Благоустройство проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Модернизацию зон отдыха Химок проводят в этом году. Например, в парке Толстого обновят систему освещения и обустроят зону развлечений. Лыжероллерную трассу возведут в Химкинском лесопарке. Помимо этого, здесь очистят пруд и оборудуют входные группы.

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Химки Строительство
23 июля 2024, 16:56
Около 10 тысяч человек посетили фестиваль «Ночь в парке» в Воскресенске
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В усадьбе «Кривякино» в Воскресенске прошло общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Около 10 тысяч человек приняли участие в акции.

Для гостей акции подготовили творческую программу. Картины в технике зенарт представили на арт-выставке «Ночной вернисаж». Танцоры центра «Клеопатра» обучали гостей самбе и восточным танцам, а коллектив «Звучащее слово» из Раменского городского округа представил перформанс «Театр начинается…».

«Здесь зрители очень добрые, очень душевные, а главное - умеющие воспринять творческую составляющую нашего действа», - рассказал артист театрального коллектива «Звучащее слово» Валентин Золотухин.

Завершили акцию «Ночь в парке» фестиваль красок холи и DJ Chester Young. В конце прошла пенная вечеринка и дискотека.

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Воскресенск Парки
23 июля 2024, 16:55
Минсельхоз Подмосковья напомнил правила проведения чек-апа для питомцев
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказало, как часто нужно посещать ветеринаров и проводить чек-ап питомцам. Специалисты отмечают, что своевременные визиты помогают поддерживать физическое состояние животных в хорошей форме, а также быстро выявлять и устранять заболевания.

Владельцам питомцев рекомендуют проводить вакцинацию животных один раз в год, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний. Регулярные профилактические осмотры следует проводить раз в три месяца.

Ветеринары просят уделять особое внимание подготовке животного к посещению ветеринара. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка к визиту ветеринара - важные компоненты, которые помогут сделать процедуры более комфортными.

Напомним, семейные фермы могут получить гранты на развитие сельского хозяйства в Подмосковье. Прием заявок продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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Сельское хозяйство Животные
23 июля 2024, 16:49
Уголовное дело об участии в вооруженной банде рассмотрят в Подмосковье
Медиасток.рф
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Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение в отношении участника вооруженной банды. Уголовное дело рассмотрят в Московском областном суде.

В деле фигурируют несколько статей Уголовного кодекса России.

По версии следствия, в период с 2006 по 2015 годы обвиняемый был членом вооруженной банды и участвовал в убийстве пяти человек на территории Московской и Костромской областей. Ему также вменяется покушение на убийство двух мужчин.

Кроме того, являясь активным членом группировки, обвиняемый незаконно приобретал и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, помогал скрывать следы преступлений и выполнял другие действия в интересах банды.

Уголовное дело направили в Московский областной суд для рассмотрения. Обвиняемый содержится под стражей.

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Уголовное дело Убийства Суд Преступления

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