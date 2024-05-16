Тендер на капремонт котельной объявили в Ступине

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит демонтировать котел, его арматуру, а затем установить газовую часть котла, провести обмуровочные работы, наладить работу автоматической системы безопасности и других систем, которые необходимы для работы котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».