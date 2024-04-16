Тендер на капремонт канализационных сетей объявили в Балашихе
Конкурс на капитальный ремонт канализационных сетей в микрорайоне Заря объявили в городском округе Балашиха. Работы необходимо завершить в октябре 2025 года.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит демонтировать старые канализационные сети, провести подготовительные и земляные работы, отвести сточные воды и установить круглые сборные железобетонные канализационные колодцы диаметром 1,5 метра, а также благоустроить территорию.
Работы финансируются за счет средств областного и окружного бюджетов.
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