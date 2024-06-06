06 июня 2024, 10:58

Тендер на капремонт Дома культуры «Исток» объявили в Серпухове

Медиаархив Московской области
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Конкурс на капитальный ремонт Дома культуры «Исток» объявили в Серпухове. Работы профинансируют за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, а также капитально отремонтировать здание Дома культуры на улице Красного текстильщика, 6а в Серпухове и поставить необходимое для успешной эксплуатации оборудование.

Капитальные ремонт следует завершить в 2025 году.

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Строительство Серпухов конкурсы
06 июня 2024, 11:08
Турнир по сумо в Чехове собрал более 90 спортсменов
Телеканал «360»
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Традиционный турнир по сумо, посвященный Дню защиты детей, прошел в городском округе Чехов. Большой, просторный зал в ДК «Дружба» со специальными матами и разметкой для схваток объединил более 90 участников из Московской и Калужской областей.

Правила сумо очень простые - нужно сбить соперника с ног или выбить его за пределы круга. Участвуют как мальчики, так и девочки. Многие спортсмены знают приемы сразу трех боевых искусств (сумо, дзюдо и самбо) и участвуют в соревнованиях по этим видам.

Среди участников - два бронзовых призера первенства России по сумо. Это спортсмены из городского округа Протвино.

Спортсмены из Чехова также показали отличные результаты в поединках: в их копилке награда в номинации «самый юный победитель», пять золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей среди участников 2010 года рождения. Еще три золота и одно серебро у младшей возрастной подгруппы.

«На протяжении пяти лет Московская область по юношам до 15 лет занимала первое место на всероссийских соревнованиях. Мы обходили такие сильные команды как Тува, как Москва. У нас в каждом коллективе есть очень сильные ребята, которые занимали призовые места и становились чемпионами страны», - отметил тренер спортивной школы города Протвино Александр Булатов.

Следующие крупные соревнования по сумо, на которые поедут представители Подмосковья, пройдут в Бахчисарае и Новороссийске.

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Спортсмены Чехов
06 июня 2024, 11:01
Построенное в Коломне судно «Александр Логачев» спустили на воду
Медиасток.рф
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Судно «Александр Логачев» спустили на воду в Коломне. Его построили в порту округа за один год. За час земснаряд перерабатывает до 700 кубометров речного песка.

«Александр Логачев» стал одним из самых высокопроизводительных современных судов в регионе. За час машина способна переработать до 700 кубометров речного песка. Это более 10 тысяч кубометров в сутки. Судно может работать на глубине 10 метров, а при смене оборудования опустится еще на 15. Экипаж состоит из 28 человек. На службу судно заступит в составе флота Муромского района водных путей.

«Сегодня мы с вами присутствуем на торжественном мероприятии, посвященному спуску на воду несамоходного землесоса. Целью данного судна является обеспечение безопасного и надежного водного сообщения по водным артериям нашего государства», - отметил глава округа Александр Гречищев.

Судну дали имя Александра Логачева, который всю жизнь посвятил речной транспортной отрасли. Мужчина прошел путь от помощника капитана буксирного парохода до заместителя руководителя. На церемонию пришли его родные.

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Коломна
06 июня 2024, 10:48
Стадион «Авангард» откроют в Коломне после реконструкции летом
Медиасток.рф
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Стадион «Авангард» реконструируют в Коломне к августу. Там обустроят футбольное поле с подогревом и искусственным газоном, беговые дорожки и тренажерный зал.

Реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне стартовала в прошлом году. Там свои карьеру начинали спортсмены с мировым именем Александр Чистохвалов, Сергей Ильин, и Эдуард Малофеев. После реконструкции объект станет одним из крупнейших спорткомплексов округа.

Сейчас рабочие завершают ремонт трибун, которые смогут вместить до шести тысяч болельщиков. На территории обустроят легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и тренажерный зал. По словам замглавы Коломны Сергея Цаплинского, благодаря проекту Формирование комфортной городской среды» спортсмены округа смогут заниматься на обогреваемом футбольном поле. Его застелят искусственным газоном «Беговые дорожки начинаем обустраивать в июле. Благоустройство стадиона внутри, обновленный фасад с очень красивой архитектурой - эти работы мы все на сегодняшний день продолжаем, контролируем. Работы ведутся в графике», - добавил он.

На работы потратят около 860 миллионов рублей.

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Спортсмены Коломна Благоустройство
06 июня 2024, 10:46
Филиал РАНХиГС в Красногорске принял делегацию коллег из Китая
Телеканал «360»
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Московский областной филиал РАНХиГС в Красногорске принял делегацию из Хубэйского университета искусств и наук. Впереди — подписание соглашения о сотрудничестве между двумя престижными вузами России и Китая.

«Сегодня разрабатываются предложения по нашему взаимодействию. Документы направлены в Китайскую Народную Республику, их согласовывают. Надеюсь, ко дню города мы будем подписывать эти договоры и соглашения», - сказала начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Красногорска Галина Ковалева.

Красногорск уже давно и плодотворно сотрудничает с Китаем в сферах экономики и культуры. Объявленные президентом перекрестные Годы культуры открывают новые горизонты взаимодействия. Уже в этом году планируется заключить соглашения с городами-побратимами.

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В рамках деловой программы обсудили точки взаимодействия и познакомили китайских коллег с президентской академией. Соглашение о сотрудничестве откроет для вузов большие возможности. Планируются обмен студентами и преподавателями, участие в совместных культурных и образовательных мероприятиях.

Красногорск

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