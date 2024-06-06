Тендер на капремонт Дома культуры «Исток» объявили в Серпухове
Конкурс на капитальный ремонт Дома культуры «Исток» объявили в Серпухове. Работы профинансируют за счет средств регионального бюджета.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, а также капитально отремонтировать здание Дома культуры на улице Красного текстильщика, 6а в Серпухове и поставить необходимое для успешной эксплуатации оборудование.
Капитальные ремонт следует завершить в 2025 году.
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