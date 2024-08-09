Тендер на капремонт детской школы искусств объявили в Чехове

Лидеров по сбору и переработке вторсырья определили в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, комплекс по переработке отходов - это предприятие, работа которого своевременный сбор, сортировка и переработка вторсырья.

Всего в Подмосковье работают 11 подобных комплексов и лидерами с начала года стали КПО Восток, собравшее 164 тонны вторсырья, КПО Дон - 60 тонн, КПО Нева - 51, КПО Храброво - 29, КПО Север - 21.

«За первое полугодие общий входящий поток отходов в регионе составил порядка трех миллионов тонн, из которых более 360 тонн подлежат отбору для последующего вовлечения в хозяйственный оборот» - рассказал первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов.

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