Тендер на капремонт детской школы искусств объявили в Чехове
Детскую школу искусств капитально отремонтируют в Чехове. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект, проведет ремонт и поставит в учреждение новое оборудование. Площадь работ превысит 8,8 тысячи квадратных метров.
Ремонт проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомним, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.
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