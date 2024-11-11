Тендер на капремонт детского сада при школе № 6 объявили в Жуковском

Межрегиональное мероприятие «Мы — Россия» началось в Подмосковье. На него отправились учащиеся Шатурского энергетического техникума.

Флагманский молодежный форум, который принимает Сергиево-Посадский округ, проходит в Московской области уже во второй раз. Участие в четырехдневной образовательной программе примут более 1500 молодых людей.

В рамках мероприятия будет организовано несколько блоков по различным направлениям, среди которых - организация мероприятий, информационная безопасность, социальные навыки, ораторское искусство и другие. Для участников проведут несколько интересных паблик-токов.

Киноактер Дмитрий Степанищев расскажет, как найти свое призвание и выстроить правильную коммуникацию. Телеведущий Павел Смелов поделится секретами публичных выступлений. Блогер Мария Смолина научит создавать посты, которые будут интересны любой аудитории.

В завершение мероприятия 13 ноября состоится большой праздничный концерт.

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