08 ноября 2024, 11:42

Тендер на капремонт детского сада при школе №24 объявили в Подольске

Медиаархив Подмосковья
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Дошкольное отделение школы № 24 капитально отремонтируют в Подольске. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, капитально отремонтирует здание на Красногвардейском бульваре и поставит туда новое оборудование.

Площадь объекта превышает 1,8 тысячи квадратных метров, его построили в 1972 года.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2025 году.

Подольск Детские сады Ремонтные работы
08 ноября 2024, 11:53
Пруд и озеро в Балашихе очистили в 2024 году
Пресс-служба администрации Балашихи
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Городской округ активно участвует в губернаторской программе «100 прудов и озер». В 2024 году привели в порядок два водных объекта, которые выбрали сами жители.

Работы проводились на озере Бабошкино и пруду Керамик в одноименном микрорайоне. Акваторию на площади более восьми гектаров очистили от водорослей, мусора, сломанных деревьев, а также привели в порядок береговую зону. Для очистки задействовали различную спецтехнику, в том числе многофункциональные самоходные амфибии.

Программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер» стартовала в Подмосковье в 2021 году - за это время в регионе привели в порядок 700 гектаров водной глади. Целью проекта является улучшение состояния водоемов, предотвращение их зарастания и заболачивания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Экология Водоемы
08 ноября 2024, 11:52
Тендер на капремонт детского сада объявили в Чехове
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детского сада № 17 объявили в Чехове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить работы по капитальному ремонту с поставкой оборудования.

Отмечается, что работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Завершить все работы планируется в 2025 году.

Чехов Детские сады
08 ноября 2024, 11:31
Фестиваль школьных музеев начался в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фестиваль школьных музеев представляет собой масштабную экспозицию, включающая стенды от 20 образовательных учреждений Химок. Главной темой стала военная история округа.

Всего на выставке представлено свыше 500 экспонатов. Среди них детали вооружения, военная форма, предметы быта и многое другое. Трофеи отсылают к Великой Отечественной и Афганской войнам, к также к новейшей истории.

«Мы делаем все для того, чтобы школьный музей был не просто площадкой для экскурсий, а новым современным образовательным пространством», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Фестиваль стал частью масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе регулярно проводят патриотические кинопоказы, лекции, концерты и мастер-классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Музеи Фестивали
08 ноября 2024, 10:56
Реконструкцию Наташинского парка в Люберцах завершат в 2025 году
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Глава городского округа Владимир Волков провел выездную встречу с жителями муниципалитета. Темой обсуждения стал ход обновления Наташинского парка.

Владимир Волков рассказал, что первые два этапа реконструкции уже завершились. В центральной части парка обустроили тропинки, провели канализацию и подземные коммуникации, установили фонарные столбы, скамейки и урны. Выполнено также озеленение парка. Подрядчик посадит более 30 деревьев вместо тех, которые повредили при выполнении работ.

Руководитель муниципалитета поблагодарил горожан за активное участие в приведении парка в порядок и неравнодушную позицию.

Реконструкция Наташинского парка проходит в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Уже начались работы третьего этапа благоустройства, которые должны завершиться в 2025 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Люберцы Парки

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