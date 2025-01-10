Тендер на капремонт детского сада объявили в Серебряных Прудах

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Пятиэтажку для переселенцев из аварийного жилья построили в поселке Деденево Дмитровского городского округа. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Жилье в новом доме получит 41 семья. Это 109 человек из аварийных зданий на улице Больничной (№ 9 и № 10), во Втором Московском переулке (№ 7) и улице Вокзальной (№ 19).

Дом построили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Общая расселяемая площадь составит почти 1,5 тысячи квадратных метров.

Жители получат новые квартиры уже с отделкой, готовые к заселению. Во дворе дома провели благоустройство прилегающей территории.