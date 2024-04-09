09 апреля 2024, 19:53

Тендер на капремонт автомобильной дороги в деревне Струбково объявили в Клину

Медиаархив Подмосковья
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Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги объявили в городском округе Клин. Победителю тендера предстоит заменить асфальтовое покрытие дороги в деревне Струбково.

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ и оказание услуг, включая инженерные изыскания, подготовку проектной документации и капитальный ремонт дороги, опубликовано на портале ЕАСУЗ.

Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет более 1,1 километра, а завершить все работы планируется к октябрю 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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Клин Аукционы Дороги
09 апреля 2024, 19:53
Новый цифровой рентген-аппарат заработал в больнице Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Рентген-аппарат установили в поликлинике № 6 на улице Пожарского в городском округе Химки. Новая техника позволяет проводить более 20 исследований.

Новый рентген-аппарат способен показывать изображения в высоком качестве. Вместе с тем он обладает низкой лучевой нагрузкой. Сейчас аппарат работает в тестовом режиме.

«Новый цифровой аппарат был закуплен в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. Его установили взамен аналогового, уже устаревшего аппарата, который не отвечал современным требованиям. Снимки с нового аппарата могут храниться в цифровом формате, что очень удобно для врачей», - отметил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске завершено на 90%.

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Здравоохранение Больницы Химки
09 апреля 2024, 19:49
Победителей олимпиады по военной истории среди курсантов назовут в Балашихе 12 апреля
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Международная олимпиада по военной истории проходит в Балашихе. Итоги состязаний подведут уже 12 апреля.

Интеллектуальное соревнование проходит в стенах военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

В олимпиаде участвуют 43 команды. Это курсанты высших военно-учебных учреждений воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных, сухопутных войск, и военно-морского флота, а также представители институтов и университетов, где обучаются студенты - будущие кадры Министерства обороны.

Тема олимпиады - русско-турецкая война. Участникам предстоит пройти несколько этапов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о доставке подарков от школьников Подмосковья в Донбасс.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Военные История Балашиха
09 апреля 2024, 19:43
Строящуюся школу в Горках-2 подключили к электросетям
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«Западные электрические сети» завершили строительно-монтажные работы для подключения к сетям новой школы в Горках-2. Также энергетики смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию.

Рабочие положили кабельные линии 10 и 0,4 киловольт общей протяженностью 656 метров. Энергетики отмечают, что почти половина трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения. Источники электроснабжения новой школы - подстанции «Усово» и «Дарьино».

Школа обеспечена электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, и в случае нарушений на одной линии питания, напряжение автоматически будет подано по резервной.

Новое учебное заведение на 550 мест возводится в рамках нацпроекта «Образование». Его площадь составит больше 5800 квадратных метров. Стоит отметить, что в здании предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для организации учебного процесса и комфортного пребывания детей.

Рядом со школой разместят спортивные и игровые площадки, места для отдыха, а также учебно-опытную зону. Новая школа в поселке Горки-2 откроет свои двери для учащихся уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство Образование
09 апреля 2024, 19:39
Свыше 100 семейных пар в Истре побывали на празднике в честь Дня беременных
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В честь Дня беременных в Истре прошел праздничный фестиваль. Участие в мероприятии приняли больше 100 семейных пар.

В честь Дня беременных в Истре, в молодежном центре «Мир», прошел праздник. Его инициатором уже второй год подряд становится заведующая женской консультацией Истринской больницы. Более 100 пар пришли на праздник. Они участвовали в мастер-классах, получали полезные советы от акушеров и задавали вопросы, а аниматоры присматривали за малышами.

«Такое мероприятие мы проводим уже не в первый раз. Видим к нему интерес. И очень важно, что будущие мамочки приходят вместе со своими мужьями, ведь в период беременности, подготовки к родам, необходима и мужская поддержка. Некоторые из мужчин даже не представляют, что может испытывать женщина, к примеру, во время самих родов. И мы такую возможность папам предоставляем с помощью электромиостимулятора, чтобы те смогли ощутить, что такое схватки. Конечно, не в полном мере, но всё же», - прокомментировала Айшат Вагабова.

Инициатором фестиваля уже второй год подряд становится заведующая женской консультацией Истринской больницы. Для участников подготовили интересные мастер-классы и лекции от акушеров. Некоторые пары пришли на праздник с детьми, за ними присматривали аниматоры, пока родители были заняты.

«Очень важно, что будущие мамочки приходят вместе со своими мужьями, ведь в период беременности, подготовки к родам, необходима и мужская поддержка. Некоторые из мужчин даже не представляют, что может испытывать женщина, к примеру, во время самих родов. И мы такую возможность папам предоставляем с помощью электромиостимулятора, чтобы те смогли ощутить, что такое схватки», - прокомментировала Айшат Вагабова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах региона начали принимать заявления от будущих учеников первых классов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Беременность Истра Медицина

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