12 ноября 2024, 22:26

Тендер на капитальный ремонт спорткомплекса объявили в Шаховской

Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на капремонт спорткомплекса объявили в Шаховской. Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документации и капитально отремонтировать здание спорткомплекса «Шаховской ДОК», в городском округе Шаховская, в рабочем поселке Шаховская, на 1-й Советской улице, 61.

Ремонт необходимо завершить в 2025 году.

Строительство Работа Шаховская конкурсы
12 ноября 2024, 21:58
Беседы по безопасности дорожного движения провели в автосалонах в Одинцове
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На территории Одинцовского округа продолжают проводить социальный раунд по безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции провели раунд «Засветись!» в крупных автосалонах города.

Госавтоинспекторы вместе с дорожными полицейскими городского округа Власиха провели для посетителей и персонала автосалонов тематические беседы по безопасности дорожного движения.

Сотрудники обратили внимание на проблемы, связанные с пешеходами, которые незаметны для водителей на проезжей части в темное время суток. Полицейские напомнили, что световозвращатель - одно из важнейших и эффективных средств дорожной безопасности как для детей, так взрослых в вечернее время и в условиях недостаточной видимости. Правоохранители рассказали потенциальным водителям транспортных средств, что при вынужденной остановке вне населенных пунктов водители обязаны надевать световозвращающие жилеты.

По окончании беседы сотрудники Госавтоинспекции подарили всем участникам памятные тематические листовки и световозвращающие элементы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Полиция
12 ноября 2024, 21:58
Ветерана МВД Георгия Анохина поздравили с Днем полиции в Истре
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Георгию Анохину 101 год и 37 из них он служил в органах внутренних дел. А до этого воевал в Великой Отечественной войне.

В июле 1941-го Георгий Анохин был зачислен в 173-ю стрелковую дивизию, в 1942 году его контузило, он получил тяжелое осколочное ранение. Весной 1943 - Георгия приняли в Грозненское общевойсковое училище. Когда через год он выпустился, его поставили руководить группой снайперов. Тогда он был в звании лейтенанта и очень скоро был представлен к ордену Александра Невского.

Службу в органах внутренних дел начал в 1949 году. И здесь построил успешную карьеру. Был начальника оперативно-розыскной заставы по борьбе с бандитизмом, сотрудником уголовного розыска, старшим следователем, начальником Отдела дознания, начальником Отделения Истры.

Такого человека многие захотели поздравить с праздником: начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вячеслав Большаков, заместитель начальника Управления морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Антон Масабо, врио начальника ОМВД России по г. о. Истра полковник полиции Равиль Кадыров, врио заместителя начальника ОМВД России по г. о. Истра - начальника ОРЛС капитан полиции Дарья Тихонова.

Гости подарили ветерану особый подарок - китель образца 70-х годов, его специально сшили для полковника. Георгий Анохин показал пришедшим свой кабинет и поделился секретом долголетия: «Любите себя, близких своих, делайте добрые поступки и будете жить долго».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Истра Ветераны
12 ноября 2024, 21:54
Тендер на реконструкцию котельной № 10 объявили в Лотошине
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме реконструкцию котельной № 10 объявили в Лотошине. Все работы необходимо завершить 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит разработать проектную и рабочую документации и реконструировать котельную № 10 в городском округе Лотошино, в деревне Ошейкино, 121, а затем поставить необходимое оборудование.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

Работа Лотошино конкурсы
12 ноября 2024, 21:46
Тендер на реконструкцию дороги в деревне Сабурово объявили в Красногорске
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на реконструкцию дороги объявили в Красногорске. Все работы необходимо завершить 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит разработать проект, а также провести изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильной дороги в деревне Сабурово под Красногорском. Всего планируется обновить 450 метров дороги.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и профинансируют за счет средств бюджета региона.

Красногорск Дороги Работа конкурсы

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