Тендер на капитальный ремонт спорткомплекса объявили в Шаховской

Георгию Анохину 101 год и 37 из них он служил в органах внутренних дел. А до этого воевал в Великой Отечественной войне.

В июле 1941-го Георгий Анохин был зачислен в 173-ю стрелковую дивизию, в 1942 году его контузило, он получил тяжелое осколочное ранение. Весной 1943 - Георгия приняли в Грозненское общевойсковое училище. Когда через год он выпустился, его поставили руководить группой снайперов. Тогда он был в звании лейтенанта и очень скоро был представлен к ордену Александра Невского.

Службу в органах внутренних дел начал в 1949 году. И здесь построил успешную карьеру. Был начальника оперативно-розыскной заставы по борьбе с бандитизмом, сотрудником уголовного розыска, старшим следователем, начальником Отдела дознания, начальником Отделения Истры.

Такого человека многие захотели поздравить с праздником: начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вячеслав Большаков, заместитель начальника Управления морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Антон Масабо, врио начальника ОМВД России по г. о. Истра полковник полиции Равиль Кадыров, врио заместителя начальника ОМВД России по г. о. Истра - начальника ОРЛС капитан полиции Дарья Тихонова.

Гости подарили ветерану особый подарок - китель образца 70-х годов, его специально сшили для полковника. Георгий Анохин показал пришедшим свой кабинет и поделился секретом долголетия: «Любите себя, близких своих, делайте добрые поступки и будете жить долго».

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