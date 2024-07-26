26 июля 2024, 14:23

Тендер на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове

Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить ремонт здания и установить новое оборудование.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», завершить их необходимо в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Серпухов
26 июля 2024, 14:36
Тендер на ремонт автодороги объявили в Одинцове
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги в деревне Маслово на Земляничной улице объявили в Одинцове. В 2025 году планируется заменить асфальтовое покрытие на трассе протяженностью 1,2 километра.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать около 7,2 квадратных километров дорожного покрытия и установить недостающие элементы системы водоотведения.

Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги Ремонтные работы
26 июля 2024, 14:35
Глава округа Волков проверил реконструкцию Наташинского парка в Люберцах
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с жителями проверил работу подрядчика в Наташинском парке в Люберцах. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На объекте работает организация «РомСтрой-1» с 15 апреля этого года.

«Специалисты уже приступили к укладке плитки на дорожках, асфальтового покрытия велодорожки. Ведется устройство опор освещения и коммуникаций. После благоустройства в парке будут созданы смотровые площадки и лодочная станция. Появится полноценная спортивная локация с игровой площадкой, тренажерами и экстрим-зона с памп-треком», – отметил Владимир Волков.

Глава отметил, что многих интересует озеленение Наташинского парка. Вместе с жителями осенью и весной высадят молодые деревья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Люберцы
26 июля 2024, 14:30
Тендер на капитальный ремонт Авсюнинской школы объявили в Орехово-Зуеве
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Авсюнинскую школу капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документы и капитально отремонтирует здание. Туда также поставят новое оборудование.

Площадь трехэтажного здания превышает 3,1 тысячи квадратных метров. Его построили в 1971 году.

Ремонт проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Орехово-Зуево Ремонтные работы
26 июля 2024, 14:28
Блогер Влад Кобяков написал песню о Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Популярный видеоблогер Владислав Кобяков написал песню о Подмосковье. Новинку уже можно послушать на разных цифровых платформах.

«Хочу, чтоб стало любовью с тобой это лето». В новой песне Кобяков рассказывает романтическую историю встречи с девушкой, которая происходит в Подмосковье.

В тексте есть строчки про особый воздух Московской области, приятную атмосферу вдали от суеты, фонари. Историю про «девочку в розовом платье», с которой герою хочется обойти «все парки, переулки и мосты» в Подмосковье, можно найти на разных музыкальных платформах.

Влад Кобяков уже давно принимает активное участие в жизни Московской области. Год назад он присоединился к сбору гуманитарной помощи, а зимой отметился на стенде региона на выставке «Россия». Весной блогер поддержал детский футбольный турнир « Кубок доброты ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Песни Блогеры

Новости по теме