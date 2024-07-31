Тендер на капитальный ремонт школы №7 объявили в Долгопрудном
Школу № 7 капитально отремонтируют в Долгопрудном. Госзакупку на поиски подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документы, капитально отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.
Площадь школы превышает 4,2 тысячи квадратных метров. Ее построили на Лихачевском шоссе в 1968 году.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
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