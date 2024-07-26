Тендер на капитальный ремонт школы №15 объявили в Подольске

МосОблЕИРЦ подвел итоги июньской акции «Удача в быстрых платежах». Победителями стали 10 человек, каждый получил по 3 999 рублей на оплату коммунальных услуг.

Следующие 10 победителей генератор случайных чисел выберет в августе.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области напомнили, что оплачивать коммунальные счета через систему быстрых платежей можно быстро и без комиссии в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Кроме того, оплатить счета можно в клиентских офисах расчетного центра, в банках и их мобильных приложениях.

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