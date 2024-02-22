Тендер на капитальный ремонт сетей теплоснабжения объявили в Одинцове

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию, а затем отремонтировать 3 километра и 300 метров сетей теплоснабжения поселок Гарь - Покровское.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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