Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Электростали

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект и рабочую документацию и капитально отремонтировать котельную «Восточная» в Электростали. Цель капитального ремонта - перевести оборудование на дизельное топливо.

Ремонт проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

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