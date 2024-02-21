Тендер на капитальный ремонт дорог объявили в Наро-Фоминске

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответсвующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать участок дороги «подъезд к деревне Загряжское» и парковку у деревенского кладбища, парковку у кладбища на дороге «город Верея, улица Заводская», дорогу «подъезд к кладбищу деревни Афанасьево» и парковку у кладбища.

Заказчиком выступает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

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