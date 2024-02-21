21 февраля 2024, 16:17

Тендер на капитальный ремонт дорог объявили в Наро-Фоминске

Медиаархив Подмосковья
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Электронный аукцион на проведение ремонтных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог объявили в Наро-Фоминском городском округе. Начальная цена контракта — свыше 15 миллионов рублей, заявку можно подать до 28 февраля 2024 года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответсвующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать участок дороги «подъезд к деревне Загряжское» и парковку у деревенского кладбища, парковку у кладбища на дороге «город Верея, улица Заводская», дорогу «подъезд к кладбищу деревни Афанасьево» и парковку у кладбища.

Заказчиком выступает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Аукционы Ремонтные работы
21 февраля 2024, 17:29
Пункт выдачи заказов из магазина строительных инструментов открылся в Черноголовке
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Пункт выдачи заказов «Все инструменты» заработал в Черноголовке. Магазины торговой сети работают по всей России — всего их более 500. Новый объект разместился в центре города и рассчитан на пять рабочих мест.

Магазины «Все инструменты» предлагают широкий ассортимент строительного оборудования, сантехники, автозапчастей и других товаров. Также можно приобрести климатическое, отопительное, складское и клининговое оборудование.

Заказ можно оформить на сайте. В каталоге представлено более 1,5 миллиона инструментов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Магазины Черноголовка
21 февраля 2024, 17:17
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о работе с таможней
Unsplash
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Бесплатный вебинар о работе с органами таможни проведут для подмосковных предпринимателей 28 февраля. На нем расскажут об оформлении документов и порядке обжалования решений профильных ведомств.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева, вебинар проведут по инициативе уполномоченного и адвокатской палаты. На нем предпринимателям расскажут о подготовке документов и сведений для подтверждения таможенной стоимости в ходе дополнительных проверок, а также об обжаловании решений ведомства.

Спикером выступят партнер КА «Сед Лекс», а также старший уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований подмосковной таможни Сергей Мокшанский.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Таможня Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
21 февраля 2024, 16:58
Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске достроят к сентябрю
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Детский сад на 320 мест построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске к сентябрю. Его будут возводить с использованием модульных технологий. По региональной госпрограмме за счет бюджетных средств.

По региональной госпрограмме за счет бюджетных средств.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в учреждении будут заниматься дети от 1,5 до семи лет. В трехэтажном здании обустроят 13 групповых со спальнями, общими комнатами, раздевалками и буфетом. Кроме того, в детском саду будут работать физкультурный и музыкальный залы, пищеблок и медблок, залы для творческих занятий и другие помещения.

«На объекте задействованы 35 рабочих, пять единиц техники. Ведется сборка модульных конструкций на уровне второго этажа, монтаж плиты перекрытия, продолжается устройство инженерных сетей», - рассказали в ведомстве.

На территории сада установят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха и прогулок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Строительство Детские сады
21 февраля 2024, 16:47
Новый неонатолог начал работать в Московском областном центре охраны материнства и детства
МОЦОМД
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Новый врач-неонатолог Юлия Корочкина приступила к работе в отделении новорожденных детей Московского областного центра.Трудовой стаж доктора более 25 лет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, Корочкина закончила педиатрический факультет Российского государственного медицинского университета в 1997 году. Через два года завершила ординатуру по «неонатологии» на базе Детской городской клинической больницы имени Филатова в 1999 году.

По словам главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник, работе по привлечению новых сотрудникам уделяется большое внимание.

«Важно отметить, что сотрудникам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», - заявила Мельник.

Также она пожелала Юлии Корочкиной профессиональных успехов, видимых результатов и удовлетворения от проделанной работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Дети Врачи

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