Тендер на капитальный ремонт детской школы искусств объявили в Бронницах

Подмосковные медучреждения получили 39 санитарных автомобилей с начала года. Из них 30 поступили в службы неотложной помощи поликлиник и девять — выездным паллиативным бригадам.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, машины будут обслуживать пациентов на дому, а также оказывать специализированную паллиативную помощь. На закупку транспорта потратили около 48 миллионов рублей.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации санитарным автотранспортом. Так, с начала года в медучреждения региона поступило 39 автомобилей и планируется поставка еще 29 единиц», - сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Автомобили получили хоспис для детей, а также больницы в Пушкино, Балашихе, Люберцах и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о скором открытии детского госпиталя в Красногорске. Работы там подошли к финальному этапу.

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