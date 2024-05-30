30 мая 2024, 23:06

Тендер на капитальный ремонт четырех детских садов объявили в Серпухове

Медиаархив Московской области
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Конкурс на капитальный ремонт детских садов объявили в городском округе Серпухов. Работы проведут по программе «Образование» и профинансируют за счет средств окружного бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать здания детских садов в Серпухове на улицах Серпуховской, 29; Подольской 24 А и 40; Железнодорожной, 16 А. В частности, необходимо заменить кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Отопление конкурсы
30 мая 2024, 23:30
Нацпроект «Производительность труда» сэкономил подмосковному бизнесу 7 миллиардов рублей
РЦК МО
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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подвело промежуточные итоги работы национального проекта «Производительность труда». Суммарный эффект уже превысил семь миллиардов рублей.

Благодаря технологии бережливого производства, компании перестают нести потери, неизбежные из-за неэффективных подходов ранее.

«Фактически это чистая экономия, которая из года в год, по мере работы компании, становится все более существенной. Показатель по региону в целом также растет весьма высокими темпами. Напомню, что еще осенью прошлого года экономический эффект от нацпроекта для подмосковных компаний составлял четыре миллиарда рублей», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В нацпроекте участвуют более 270 компаний и 220 из них уже улучшили показатели эффективности своей работы.

В ведомстве напомнили, что заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Щелково Нацпроекты
30 мая 2024, 23:04
Семинар по развитию конкуренции в муниципалитетах провели в Подмосковье
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Комитет по конкурентной политике Московской области провел семинар-совещание по вопросам развития конкуренции в муниципалитетах региона. В мероприятии приняли участие заместители глав городских округов и сотрудники администраций.

Муниципальные образования получили актуальную информацию и практические инструменты по развитию конкуренции.

Также участники обсудили наиболее эффективные способы информирования бизнес сообщества о работе комитета в сфере улучшения и развития предпринимательской среды в Подмосковье.

Коллеги отметили рост активности участия предпринимателей в опросах на товарных рынках региона и повышение их заинтересованности в эффективном взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Образование
30 мая 2024, 22:41
Школу в мытищинской деревне Бородино откроют 1 сентября
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Готовится к открытию школа на 500 мест в деревне Бородино. Выездное совещание на строительной площадке провел исполняющий главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Образовательное учреждение значительно снизит нагрузку на соседнюю школу № 29. На объекте завершаются отделочные работы, продолжается подключение инженерных сетей. На прилегающей территории устанавливают линии наружного освещения, оборудуется спортивный комплекс.

Школу в деревне Бородино возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. На стройплощадке сейчас задействовано 74 человека. Завершаются отделочные работы, идет расстановка и подключение оборудования в пищеблоке. На прилегающей территории прокладывается наружное освещение, уложен первый слой асфальта, подготовлены основания под стадион и беговые дорожки. В самой школе практически готовы учебные кабинеты, лаборантские, помещения продленного дня для учеников начальных классов, медицинский блок и библиотека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи
30 мая 2024, 22:35
Первая смена в лагере «Дубравушка» в Воскресенске начнется в эти выходные
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В эти выходные открывается первая смена в спортивно-оздоровительном лагере «Дубравушка». Руководство и вожатые лагеря усиленно готовятся к приезду детей.

В этом сезоне впервые каждый корпус лагеря будет украшен ярким баннером с его номером. Кроме того, на территории лагеря появятся стенды с правилами поведения и безопасности для детей.

«В каждую смену мы ожидаем около 250 детей», - сообщила директор лагеря Светлана Бакалдина.

В этом году в «Дубравушке» пройдут четыре оздоровительные смены.

За лето в лагере отдохнет около тысячи детей из Воскресенска и близлежащих городов Московской области. Помимо тематических смен, для детей организована разнообразная развлекательная программа: катание на лошадях, уроки сценических выступлений, дискотеки и множество квестов на свежем воздухе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Воскресенск

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