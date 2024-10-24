Тендер на благоустройство зоны отдыха «Южное озеро» объявили в Черноголовке
Зону отдыха «Южное озеро» благоустроят в Черноголовке. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе.
Как рассказала глава Комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, благоустройство проведут по программе формирования современной городской среды за счет регионального и федерального бюджетов.
Завершить работы планируют в 2024 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске Мытищинской хорды в декабре. Дорога станет Северным дублером МКАД, заберет транзитный поток и разгрузит несколько шоссе.