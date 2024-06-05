Тендер на благоустройство у реки Клязьмы объявили в Павловском Посаде

Читайте нас в:

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о конкурсе в электронной форме. Благоустройство нужно выполнить по адресу: Павловский Посад, кадастровый номер участка 50:17:0000000:69750.

Работы запланированы в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет бюджета городского округа Павловский Посад Московской области.

Обновить общественную территорию нужно в 2024 году. Потребуется установить малые архитектурные формы и наружное освещение, озеленить участок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».