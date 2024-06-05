Тендер на благоустройство сквера у ж/д станции Белые Столбы объявили в Домодедове

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, сквер обустроят в микрорайоне Белые Столбы на улице Кирова по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Подрядчик установит скамейки и урны, оубстроит систему освещения и видеонаблюдение, отремонтирует памятник и проведет озеленение.

Работы проведут за счет муниципального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказл об открытии новых детских площадок в этом году. В планах - установить почти 700 таких объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».