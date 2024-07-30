Тендер на благоустройство общественной территории «Сказка» объявили в Серпухове
Конкурс в электронной форме на благоустройство общественного пространства объявили в Серпухове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение и систему оповещения.
Работы необходимо завершить в 2025 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».