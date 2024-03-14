14 марта 2024, 17:20

Тендер на благоустройство мест захоронения объявили в Балашихе

Unsplash
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Открытый конкурс на выполнение работ по благоустройству мест захоронения объявили в Балашихе. Соответствующее объявление разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести работы на Братском и Дятловском кладбищах и на улице 40 лет Победы. Работы включают в себя благоустройство 20 мест захоронений. Каждый участок, подлежащий благоустройству, имеет размер 2 х 2,4 метра.

Прием заявок на участие в тендере завершится 28 марта.

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Благоустройство Балашиха
14 марта 2024, 17:58
Лечебный пансионат в Королеве достроят летом
Главгосстройнадзор МО
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Проверку строительства лечебного пансионата провели инспекторы Главгосстройнадзора в Королеве. Учреждение возводят рядом с лесным массивом «Лосиный остров» на окраине города.

На объекте площадью около шести тысяч квадратных метров идут работы по устройству фасадов корпусов. Рабочие приступили к внутренней отделке, обновлению и замене инженерных систем.

В санатории оборудуют спальные корпуса, пищеблок, тренажерный зал и зоны отдыха. В пятиэтажном здании также будет находиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и банным сектором.

Пансионат сможет предоставлять широкий спектр оздоровительных услуг жителям, включая гидротерапию и физиотерапевтические процедуры. Все работы на объекте планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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Строительство Королев
14 марта 2024, 17:57
Управляющие компании устранили свыше 300 перебоев в работе электросетей Подмосковья с начала года
ГУСТ МО
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Коммунальные службы устранили перебои в подаче электричества в 355 домах Подмосковья с начала года. В ГУСТ назвали возможные причины таких проблем.

Как рассказали в ведосмтве, перебои в подаче электричества могут возникнуть из-за неисправностей, резкого роста потребрения, износа оборудования или аварийной ситуации. С начала года управляющие компании устранили 355 таких проблем.

Так, работы провели в Подольске на улицах Литейная, Маштакова, Тепличная и других.

Сообщить о перебоях с электричеством жители могут онлайн через портал ЕДС.

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ЖКХ
14 марта 2024, 17:50
Свыше 10 тысяч детей из Подмосковья получат бесплатные путевки в лагеря в 2024 году
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Свыше 10 тысяч детей из Подмосковья получат бесплатные путевки в лагеря в этом году. С начала года там уже отдохнули 500 ребят.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, бесплатные путевки получают дети из семей с низкими доходами, дети участников СВО, сироты и инвалиды.

«Детская оздоровительная кампания началась в Подмосковье в январе. С начала года больше 500 ребят региона провели свои каникулы в нашем лагере „Литвиново“, а впереди очередная смена на апрельских каникулах. Всего в этом году мы обеспечим бесплатными путевками в лагерь более 10 тысяч детей», - рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что на бесплатные путевки уже подали почти три тысячи заявок. Сделать это можно через «Госуслуги».

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Дети
14 марта 2024, 17:50
Управляющие компании Подмосковья очистили от мусора более 80 козырьков с начала года
ГУСТ МО
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Управляющие компании очистили более 80 козырьков жилых домов с начала года. Жителей призвали ответственно относиться к имуществу и не мусорить.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, с наступлением тепла на козырьках подъездов тает снег и становится заметен накопившийся мусор. Чтобы избежать этого, жильцов призывают ответственно относиться к общему имуществу.

С начала года ведомство проконтролировали уборку 83 зданий. Работы провели в разных округах региона, в том числе в Королеве, где очистили козырьки на улицах Горького, Академика Легостаева, Стадионной и других.

Сообщить о скоплении мусора на козырьках жители могут через портал ЕДС.

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Благоустройство Мусор

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