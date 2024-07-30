30 июля 2024, 14:42

Тендер на благоустройство карьера «Западный» объявили в Коломне

Медиаархив Московской области
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Карьер «Западный» за кинотеатром «Амигос» благоустроят в Коломне. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик благоустроит карьер вдоль Луговой улицы в Озерах. Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.

На территории установят покрытия, проведут озеленение, обустроят систему уличного освещения и видеонаблюдение.

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Благоустройство
30 июля 2024, 14:44
Совещание по подготовке к зиме провели в администрации Лобни
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Итоги недели подвела глава городского округа Лобня Анна Кротова на совещании со своими заместителями. Отдельно обсудили вопрос подготовки города к отопительному сезону.

Глава Лобни Анна Кротова обсудила с заместителями результаты рабочей недели.

«Согласно графику завершили планово-профилактический ремонт трех котельных по адресам: на улице Колычева, 10а, улице Дачной, 4, улице Калинина, 2а. На сегодняшний день к зиме подготовлено 203 многоквартирных дома. Работы идут, продолжаю контролировать каждый этап», - отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

В городе заключили муниципальный контракт на реконструкцию детских игровых зон по трем адресам: на улице Ленина, дом 35, улице Чайковского, дом 25 и улице Калинина, в домах 19А, 21 и 34.

Также в Лобне подготовили 34 проекта по видеорегистрации нарушений дорожного движения: вблизи учебных заведений, рядом с площадками для мусора, внутри дворов.

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ЖКХ Лобня
30 июля 2024, 14:40
Ягодный фестиваль с крио-шоу пройдет в парке усадьбы Фряново 3 августа
Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
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Ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба» пройдет 3 августа в городском округе Щелково. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что мероприятие организуют музей-усадьба «Фряново» и фермерское хозяйство «Ягодная долина».

Праздник начнется с концерта, на котором выступят местные творческие коллективы. Затем пройдут шоу сахарной ваты от актера Николая Воронова и научное крио-шоу от компании «Наукомания».

Центральной частью фестиваля станет спектакль «Дачные истории» от проекта «Мамин театр». Завершится день выступлением кавер-группы «Разогрев».

В программе также конкурс на самый лучший фруктово-ягодный костюм с дефиле, мастер-классы и ярмарка.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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Фестивали Щелково
30 июля 2024, 14:35
Мужчине с проволокой в глазу спасли зрение в Истринской больнице
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 38 лет поступил в офтальмологическое отделение Истринской больницы с нестерпимой болью, сильным слезотечением и потерей зрения. Во время установки пластиковых окон в правый глаз мужчины попал кусок проволоки.

Во время работы кусок проволоки отлетел и угодил мужчине прямо в глаз. Врачи оказали неотложную помощь и приняли решение об операции.

«Мы извлекли металлическую проволоку, всю структуру переднего отрезка глаза и тургор восстановили полностью. На роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью», - рассказала заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.

После хирургического вмешательства пациенту назначили консервативное лечение.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Зрение полностью восстановилось и он может вернуться к своей привычной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Истра Врачи
30 июля 2024, 14:32
Уличный турнир по волейболу прошел в лесопарке Лобни
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Уличный турнир по волейболу для смешанных команд из разных городов региона организовали молодогвардейцы городского округа Лобня. В турнире участвовало семь команд, поболеть за них пришло более ста зрителей. Соревнования прошли лесопарке Лобни.

Призерам соревнований торжественно вручили медали от комитета по физкультуре администрации Лобни и памятные призы.

Большое внимание в городском округе Лобня уделяют развитию спорта, а также социальных пространств.

Благодаря региональной программе «Парки в лесу» лесопарк Лобни благоустроили в этом году. В парке установили новую систему навигации, павильон проката и кафе, биотуалеты с модернизированной системой канализации. Здесь обустроили парковки и организовали дорожки для пешеходов. Также в лесопарке построили детскую и спортивные площадки, велосипедную и лыжную трассы. Для безопасности здесь установлена новая система освещения и камеры наблюдения.

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Спортсмены Лобня Молодежь

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