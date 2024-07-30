Тендер на благоустройство карьера «Западный» объявили в Коломне
Карьер «Западный» за кинотеатром «Амигос» благоустроят в Коломне. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик благоустроит карьер вдоль Луговой улицы в Озерах. Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.
На территории установят покрытия, проведут озеленение, обустроят систему уличного освещения и видеонаблюдение.
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