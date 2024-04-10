Тендер на благоустройство дворовых территорий объявили в Павловском Посаде
Электронный аукцион на благоустройство дворовых территорий объявили в городе Павловский Посад. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Победителю тендера предстоит выполнить работы по ремонту внутридворового проезда и въезда во двор, отрегулировать высоту колодцев и обустроить новые парковочные пространства.
Исполнитель будет обязать провести ремонт тротуаров и нанести разметки на парковочные места. Кроме того, подрядчик установит лавочки и урны, а также проведет озеленение.
Извещение о проведении конкурса опубликовано на портале ЕАСУЗ. НМЦК превысила 16 миллионов рублей. Крайний срок подачи заявок от участников - 25 апреля.
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