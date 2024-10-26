Тендер на благоустройство Центрального парка объявили в Лобне

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В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о тендере. Подрядчику нужно выполнить благоустройство Центрального парка, а именно - создать зону сезонного катка. Площадка для работ находится в границах улиц Ленина, Промышленной и Некрасова.

Благоустройство выполнят в рамках проекта «Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха» и оплатят за счет средств бюджетов Московской области и Лобни.

Закончить работы нужно в 2025 году.