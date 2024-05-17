17 мая 2024, 18:55

Тендер на благоустройство бульвара Болотова объявили в Серпухове

Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на благоустройство общественной территории бульвара Болотова объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит выполнить благоустройство и ремонт территорий бульвара. Работы включают демонтаж старого и укладку нового дорожного покрытия, устройство подпорных стенок и лестниц, обустройство контейнерной площадки, обустройство освещения и другое.

Завершить благоустройство необходимо в августе 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов
17 мая 2024, 19:31
Тендер на благоустройство набережной реки Осетр объявили в Зарайске
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» объявили в Зарайске. Завершить работы необходимо в июле-августе этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит уложить тротуары, установить металлический борт на набережной, а также туалетные кабинки для жителей и гостей Зарайска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Зарайск конкурсы
17 мая 2024, 19:31
«Мосавтодор» начал ремонт дороги в городском округе Воскресенск
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Сотрудники «Мосавтодора» приступили к ремонту дороги в деревне Чечевилово в городском округе Воскресенск. В планах полностью заменить асфальтовое покрытие.

«Более трех километров дорожного полотна специалисты обновят на участке между деревнями Никольское и Силино. В дальнейшем здесь укрепят обочины и нанесут разметку на всех участках ремонта», - рассказали в компании.

Всего в городском округе в рамках нацпроекта обновят более 22 километров покрытия на пяти участках региональных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Воскресенск
17 мая 2024, 19:06
Субботник проведут в Лобне 18 мая
Медиасток.рф
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В Лобне 18 мая проведут субботник. Он пройдет в парках и скверах города.

Субботник пройдет в разных частях города: лесопарке, парке Киово, парке «Река времени» и сквере «Защитников Москвы».

Все желающие могут принять участие. Начало в 10:00. Сбор участников пройдет на каждом участке в отдельном месте: в лесопарке у проката инвентаря; в «Реке времени» - у границы школы № 5 и парка; в «Киово» - у сцены; в сквере Защитников Москвы - у мемориала «Лобненский рубеж».

Весь инвентарь будет предоставлен на месте сборов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Субботник
17 мая 2024, 18:59
Мининвест Подмосковья напомнил условия получения субсидий для франшиз
Unsplash
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Программу субсидии для бизнеса по франшизе запустили в Подмосковье три года назад. Максимальная сумма поддержки составляет миллион рублей. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о самых популярных сферах бизнеса, становящихся получателями субсидий.

«Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года. Наиболее часто с помощью полученных субсидий в регионе открывается бизнес в сфере образования - 25%, медицины - 23%, затем кафе и рестораны - 18%», - отметила Зиновьева.

Финансовую поддержку можно направить на затраты, связанные с приобретением оборудования, арендой помещений и оплатой коммунальных услуг.

Подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес

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