Тендер для ремонта детского сада на улице Ленина объявили во Фрязине

Профессиональный праздник отметили таможенники в городском округе Щелково. Они провели для подрастающего поколения различные мероприятия.

В Кинологическом центре Центральной таможни России состоялся мастер-класс, на котором детям раскрыли тонкости этой профессии. Ребята пробовали узнавать по запаху не только доллары и евро, которые, как выяснилось, тоже имеют специфический запах, но и гашиш, амфетамины и взрывчатку Обнаруживать запрещенные к перевозке вещества служебных собак обучают с помощью ароматизированных саше. Маленьким гостям также показали, в каких именно местах контрабандисты могут прятать опасный груз. Таможенники рассказали, что преступники часто подделывают заводскую упаковку, но при контроле с помощью собак всю контрабанду удается обнаружить.

Изюминкой праздника стали спортивные соревнования, участниками которых стали дети силовиков и таможенников столичного региона. Проигравших в итоге не было - команды повеселились от души и получили медали и дипломы.

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