Темпы роста промышленности Подмосковья ускорились на 21% за год

Как рассказала заместитель председателя правительства - глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятия региона активно наращивают объемы отгрузки.

«По итогам первого полугодия 2024 года общая сумма по этому показателю превысила три триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 21,7%. На долю обрабатывающего сектора в общем объеме отгрузки в первые шесть месяцев этого года пришлось 89%», - рассказала она.

Зиновьева добавила, что объем отгрузки о сфере автотранспортных средств увеличился почти вдвое и составил 99,8%. В секторе производства изделий из металла показатели выросли на 53%, машин и оборудования - 44,3%.

По итогам полугодия промышленность Подмосковья показала рост на 12,2%, обрабатывающий сектор - на 12,7%.

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