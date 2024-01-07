07 января 2024, 12:10

Температура на котельной «Выстрел» в Солнечногорске пошла вверх

РИА «Новости»
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В воскресенье, 7 января, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков принял участие в работе штаба по вопросам теплоснабжения. Про работу котельных он рассказал в Telegram-канале.

По его словам, котельная «Выстрел» работает в штатном режиме, продолжает набирать температуру - на выходе зафиксировали +68 градусов.

«Утечки на сетях у дома № 5 и военторга устранили - дома № 5, 21, 27 запитаны и по теплу, и по горячему водоснабжению. По дому № 53, корпуса 1,2,3,4: специалисты ЦЖКУ чистят теплообменники на ЦТП, до 14:00 работы завершат - это позволит заметно поднять температуру отопления и горячей воды в домах», - отметил Михальков.

На улице Баранова, 25, ведут работы на трассе горячего водоснабжения. Рабочие сделали технические отверстия, чтобы обеспечить циркуляцию, после стабилизации системы их заделают.

Все работы на котельной в деревне Ложки завершили. Котельная на выходе выдает +95 градусов и давление почти в шесть атмосфер. Сотрудники управляющей компании проверяют отопление в домах. Ситуация находится под контролем.

Сотрудники «Газпром теплоэнерго» завершают ремонт котла и готовят его к запуску в котельной «Набережная».

«Обнаружили несколько утечек по трассе, в том числе и на доме № 11 по Сенежской улице - ввод перекрыли, специалисты УК уже приступают к работам», - пояснил глава городского округа.

В течение часа специалисты запустят котельную «Почтовая». Вскоре она выйдет на нормативные параметры. В поселке Поваровка котельную запустили около 04:00. Сейчас на выходе +52 градуса, температура продолжает расти.

Михальков напомнил, что накануне котельную «Алабушево» остановили для устранения утечки. Сейчас котельная запущена, однако выдает низкую температуру. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике выехал в котельную, чтобы провести работы по электрике.

«По Менделеево. Котельная работает штатно, специалисты наращивают температуру. Вижу обращения жителей, специалисты УК сегодня выйдут локально, проверят», - пообещал Михальков.

Он добавил, что котельные ГЭМЗ, ЦМИС, где раньше были перебои, сейчас работают штатно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Солнечногорск
07 января 2024, 12:41
Работу котельной в Белоозерском восстановили после сбоя
Unsplash
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Технологический сбой был зафиксирован на котельной в городе Белоозерский. Сейчас объект работает на полную мощность, сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В ночь с 6 на 7 января погас один из котлов. Из-за инцидента теплоноситель подавался на сниженных параметрах по температуре. После проведения аварийно-восстановительных работ котел запустили в работу. Сейчас требуется время на прогрев.

«Ситуацию держу на личном контроле», - подчеркнул Алексей Малкин.

Для того, чтобы сообщить о проблеме, необходимо позвонить по телефону диспетчерской службы «Газпромтеплоэнерго МО»: 7(926) 400-26-69.

Ранее специалисты стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Воскресенск
07 января 2024, 12:27
Жителям Подмосковья дали советы по возвращению в форму после праздников
Unsplash
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Новогодние праздники подходят к концу. Многие застолья сопровождались калорийными закусками и алкоголем. О том, как быстро прийти в форму и подготовиться к работе рассказал главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Он подчеркивает, что даже людей, которые привыкли в течение года вести здоровый образ жизни, такие длинные выходные могут выбить из колеи.

«Чем более здорового рациона вы придерживались за праздничным столом, тем проще будет вернуться в привычный режим. Однако если вы позволили себе лишнего, как в плане напитков, так и в плане еды, не стоит устраивать еще больший стресс и садиться на жесткие диеты или как-то очищать организм народными методами», - говорит Холдин.

Для быстрого вывода алкоголя из крови нужно как следует выспаться и большее гулять на свежеем воздухе, заниматься легкой физической деятельность. Идеально для этого подойдут прогулки и катание на коньках, лыжах.

Холдин добавил, что обезвоженный алкоголем организм можно поддерживать фруктами и овощами, чистой водой и морсами. При плохом самочувствии, которое может быть связано с чрезмерным употреблением алкоголя, следует обращаться в клинический наркологический диспансер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Еда Праздники Минздрав Алкоголь
07 января 2024, 11:45
Уголовное дело возбудили в Подольске из-за ограничения подачи энергоресурсов
РИА «Новости»
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В Подольске следователи возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации округа. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что 4 января из-за неправильной эксплуатации котельной сотрудниками закрытого акционерного общества прорвало теплотрассу.

«Жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды», - указали в СК.

Специалисты ведомства оперативно провели доследственную проверку и по ее итогам возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В помещениях организации, обслуживающей котельную, начали обыски. Сотрудники СК изымут техническую документацию и допросят руководство компании. Им также предстоит установить причины и условия, которые привели к аварии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обратился в Следственный комитет с просьбой решить вопрос о передаче котельной в Климовске муниципальному предприятию. Глава региона обратил внимание на важность эксплуатирования этого объекта и подчеркнул, что обращения к собственнику не привели ни к какому результату.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Уголовное дело Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
07 января 2024, 11:10
Артамонов продолжил лично информировать жителей Климовска о ситуации с подачей тепла
РИА «Новости»
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Глава Подольска Григорий Артамонов продолжил лично информировать жителей Климовска о ситуации с восстановлением подачи тепла в дома. Во время поквартирного обхода он рассказывает о ходе работ, а также работе ПВР, где можно получить горячее питание и отдохнуть.

«Задвижку меняем, соответственно, где-то через часа полтора-два закончим замену и начнем подавать ресурс. Прогреется, наверное, к обеду только», - сообщил Артамонов во время беседы с одним из местных жителей.

Глава городского округа добавил, что сейчас на базе Дворца спорта «Юность» организовали пункт временного пребывания, там можно получить горячее питание и отдохнуть.

«Если есть возможность и желание, пожалуйста, приходите», - попросил он.

Также Артамонов обратил внимание, что при прорыве труб или батарей в квартире все бесплатно заменят, сообщить о таких случаях можно в управляющую компанию, также работает горячая линия.

Ситуацию в Климовске лично контролирует губернатор Московской области Андрей Воробьев. В воскресенье, 7 января, он сообщил, что обратился в СК с просьбой выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в Климовске в эксплуатацию муниципальному предприятию.

Воробьев подчеркнул, что получить в эксплуатацию котельную крайне важно, а обращения к собственнику результата не дали.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии

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