21 ноября 2023, 21:25

Температура на котельной «Восточная» в Электростали начала расти после работ по устранению нарушений

Unsplash
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Специалисты приступили к работам по устранению нарушений на котельной «Восточная» в Электростали. В настоящее время температура теплоносителя продолжает расти, работают три котла.

Для того, чтобы нормализировать температуру на объекте, АО «ВКС» переведет работу котельной с двухконтурной на одноконтурную, а также отрегулирует гидравлический и температурный режим работы. Эти мероприятия позволят высвободить два теплообменника и провести работы по их очистке.

Кроме того, специалисты проведут промывку фосфорной кислотой двух теплообменников «Ридан» из пяти. При этом три из них должны работать постоянно.

Жители микрорайона «Восточный» получат перерасчет стоимости оплаты коммунальных услуг «Отопление» и «Горячее водоснабжение» за ноябрь 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о контроле за обращениями по отоплению в регионе.

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ЖКХ Электросталь
21 ноября 2023, 22:34
Технадзор проконтролировал ремонт сетей водоотведения в Солнечногорске
Пресс-служба Администрации г.о. Солнечногорск
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Капитальный ремонт сетей водоотведения продолжается на участке от озера Сенеж до лодочной станции. Специалисты уже выполнили устройство байпаса и оснований под опорные блоки, а также монтаж блоков и прокладку трубопровода. Сейчас там ведутся общестроительные работы по устройству колодца.

Также капитальный ремонт седей водоотведения в Солнечногорске проводится на участках от врезки с территории завода № 10 до Ленинградского шоссе и от лодочной станции до врезки с территории завода.

«Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры региона необходимо для обеспечения комфортных условий жизни населения», - подчеркнул генеральный директор УТНКР Михаил Чебриков.

Он добавил, что сейчас на территории региона продолжается строительство новых и реконструкция действующих котельных. Также ведутся работы по ремонту сетей водоснабжения, водоотведения. Весь процесс контролирует Управление технического надзора капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области ведутся работы по модернизации системы ЖКХ. Он подчеркнул, что они должны выполняться прозрачно, а также дал указание не допускать срыва сроков.

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Солнечногорск Ремонтные работы
21 ноября 2023, 22:06
Более 100 команд приняли участие в фестивале «Семейная команда» в Подмосковье
Движение Первых
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Подмосковные активисты «Движение Первых» провели и приняли участие в фестивале «Семейная команда». Всего в соревнованиях боролись более 100 коллективов. Главная задача — собрать семью в одну команду для того, чтобы показать всю сплоченность и любовь к друг другу.

В команде должно было быть от двух до пяти человек. Мероприятия проводились на площадках Мытищинской школы № 27, Электростальской школа школа № 11 и Орехово-Зуевского Лицея.

«Одна из главных ценностей „Первых“ - крепкая семья, и горящие глаза участников после мероприятия говорят о том, что это верный ориентир для счастливого будущего подрастающего поколения», - рассказал председатель «Движения Первых» в Подмосковье Юрий Макеев.

Фестиваль посетило множество семей. Движение «Первые» стремилось к тому, чтобы каждый участник почувствовал важность единства. Активисты вместе с семьями активно участвовали в мероприятиях, включая соревнования по различным играм на PlayStation.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Фестивали
21 ноября 2023, 21:41
Финал кулинарного конкурса прошел на площадке колледжа «Подмосковье»
Пресс-служба Администрации г.о. Солнечногорск
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Финал конкурса «Я могу» прошел в городе Солнечногорске на площадке колледжа «Подмосковье». Участниками соревнований стали 10 команд по пять человек из семейных центров со всего региона.

Чуть меньше чем за час команды должны были приготовить по два блюда - закуски и салаты. На конкурс были приглашены в качестве бренд-шеф ресторанов «Легенда» и «Де бассу», а также ведущий кулинарного шоу Антон Калер. Они оценивали конкурсантов в следующем порядке: вкус, эстетический вид, время приготовления, чистота рабочего места, соблюдение санитарных норм.

«На базе нашего колледжа „Подмосковье“ проходят десятки различных конкурсов, но этот особенный. В нем участвуют не профессионалы, а дети из семейных центров, попавших в трудную жизненную ситуацию. По итогам конкурса никто не остался без внимания. Все участники награждены грамотами и подарками», - дала комментарий директор колледжа Антонина Юдина.

По итогам конкурса золотую медаль забрала команда из Красногорского семейного центра, серебряную медаль получили участники из Раменского, а бронзу - студенты из Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников.

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Солнечногорск конкурсы
21 ноября 2023, 19:57
Лекции по правовой грамотности прошли в Подмосковье по случаю Всемирного дня ребенка
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
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Просветительские мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности детей, подростков и их законных представителей, прошли на территории Московской области 20 ноября. Лекции проводятся ежегодно по случаю Всемирного дня ребенка.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подчеркнула, что в рамках мероприятий детям рассказали об истории праздника, о важных документах, принятых в этот день - Декларации и Конвенции о правах ребенка, а также об основных правах и обязанностях детей. Отдельное внимание уделили антикоррупционному законодательству.

«Повышение правовой грамотности наших жителей одно из важных направлений нашей деятельности», - добавила Ирина Фаевская.

Благодаря проведению подобных мероприятий дети и подростки получают возможность более подробно узнать о своих правах и об организациях, которые занимаются их защитой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети

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