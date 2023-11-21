Температура на котельной «Восточная» в Электростали начала расти после работ по устранению нарушений

Для того, чтобы нормализировать температуру на объекте, АО «ВКС» переведет работу котельной с двухконтурной на одноконтурную, а также отрегулирует гидравлический и температурный режим работы. Эти мероприятия позволят высвободить два теплообменника и провести работы по их очистке.

Кроме того, специалисты проведут промывку фосфорной кислотой двух теплообменников «Ридан» из пяти. При этом три из них должны работать постоянно.

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