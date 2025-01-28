Темп ямочного ремонта в 3 раза увеличили в Подмосковье из-за оттепелей

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что в регионе уже запустили асфальтобетонные заводы. Сейчас работает завод «Мосавтодора» в Чехове, к концу месяца заработают еще три.

Каждый день дорожники проводят обследование трасс на наличие дефектов. Ямы, мусор, нарушения разметки и другие дефекты записывают в план ближайших работ. Чтобы автоматизировать этот процесс, сейчас в Подмосковье отлаживают систему выявления дефектов с помощью искусственного интеллекта.

Камеры разместят на машинах спецтехники и автобусах, а данные с них интегрируют с системой СКПДИ. В результате подрядчик будет получать задания на ремонт дефектов автоматически.