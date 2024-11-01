Тематическую фотовыставку ко Дню добровольца провели в Химках

Краеведы из Химок рассказали, с чего началось волонтерское движение в округе и поделились историями, которые таят в себе представленные фотографии. Кроме того, в зале играла живая музыка.

«Фотографии, представленные на выставке, стали не просто застывшими мгновениями, а свидетельствами эпох, отражением жизни города и его жителей, напоминая о важности сохранения исторической памяти и ее передачи будущим поколениям», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Выставка стала частью масштабного историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе ежедневно организуют тематические лекции, мастер-классы, концерты, спортивные активности и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».